Historický kamenný most ve Stříbře se stal dějištěm prvního ročníku festivalu jídla a vína MOST. Přilákal více než tisíc návštěvníků.

Kolem tisícovky návštěvníků si nenechalo ujít festival vína a jídla na kamenném mostě ve Stříbře. | Foto: David Blažek

Kamenný most ve Stříbře u Branky se v sobotu naplnil milovníky dobrého vína a pití. Konala se zde první ročník festivalu dobrého jídla a pití Most. A účast mile překvapila pořadatele, dorazilo přes tisícovku návštěvníků.

„Chtěli jsme především oživit krásné místo historického kamenného mostu s mostní brankou ve Stříbře. Víno se nám jevilo jako ideální prostředek,“ uvedl za pořadatele ředitel MKS Stříbro David Blažek. Pořádající MKS proto oslovilo několik prodejců vín a k tomu místní osvědčenou firmu Dobroty Turek, která zajistila jídla. Přizvána byla i nová kavárna kafe Prostor, která zajistila především dezerty a další sladké dobroty. Vzhledem k tomu, že na samotném místě konání není zavedena ani elektřika ani rozvody vody, neměli to pořadatelé vůbec lehké a museli se poprat se spoustou náročných situací. Nakonec se vše zadařilo nad očekávání dobře a odměnou bylo slunko, které na skvěle bavící se návštěvníky zeshora pěkně koukalo a hřálo je. „Organizačně to nebylo rozhodně jednoduché, protože na mostě není ani elektřina, voda atp. Vše jsme tedy museli dovážet a připravovat až v den akce. Navíc jsme měli velký strach z počasí, které bylo do poslední chvíle hodně chladné a nečitelné,“ řekl dále David Blažek.

VIDEO: Kladruby vystavují obrazy, které někdy i děsí, doma ale pohladí po duši

Po celé odpoledne hrála Neoveská cimbálovka, kterou proložila hudebním vystoupením místní nadějná zpěvačka Zuzana Petrláková se svým triem. Vzhledem k reakcím návštěvníků a velké účasti je jisté, že ve Stříbře vznikla nová tradice. „Byla to krásná akce. Počasí na jedničku,vína výborná,jídlo skvělé, spousta hezkých setkání na mostě. Jen více takových akcí,“ pochvalovala si odpoledne Michaela Tóthová. „Původně jsem měla smíšené pocity. Ale toto je trefa do černého.

Stavíte májku? Pochlubte se fotografiemi, pošlete nám je do Deníku

Most se ukázal jako perfektní místo k setkání se známými i neznámými. Akce oživila tuto část města. Měla jsem obavy z hluku, nepořádku. Organizace úžasná. Dnes je most čistější než po Silvestru.Více podobných akcí na mostě. Jen teda jeden stánek s občerstvením. A víno? Každé, které jsem ochutnala bylo lahodné. Přátelům i sobě jsem koupila od vinařství Hlinecký Sylvánské zelené,“ napsala na sociálních sítích svoje hodnocení Jana Miltová. „Myslím, že jsme si na sebe ušili trochu bič, protože už teď se lidi dotazují, kdy bude pokračování,“ usmívá se David Blažek.