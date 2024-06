Festival Stříbro žije se vrací s bohatým programem pro celou rodinu. Na svátek Petra a Pavla se v areálu Baník Stříbro můžete těšit na dětskou diskotéku, pěnovou párty a koncerty skupin TURBO a ATMO music. Vstupné v předprodeji činí 290 korun.

1.ročník festivalu Stříbro - zahájení | Video: Deník/Monika Šavlová

Na svátek Petra a Pavla se můžete vydat na II. ročník festivalu Stříbro žije, a to do prostoru sportovního areálu Baník Stříbro. Tam se můžete vypravit s celou rodinou, na každého totiž čeká zajímavý program. Začátek prázdnin popisuje organizátor Štěpán Marek. "Myslíme i na rodiny s dětmi, pro ty jsme připravili dětskou diskotéku a pěnovou párty v době od 12 do 15 hodin, vstupné činí 50 korun. A pak se rozjede hlavní program, zahraje skvělá skupina TURBO (originál), bude ATMO music a můžete tančit i s legendárním disco teamem Umakart & Hallogen a to vše v příjemném prostředí areálu TJ Baník Stříbro. Za celé hudební odpoledne plné zábavy zaplatíte v předprodeji 290 korun, tato částka zahrnuje samozřejmě kompletní program už od 12. hodiny," uvedl Štěpán Marek s dodatkem, že na místě je vstupné dražší.

Zatímco dětský program začíná 29.6. v pravé poledne, hlavní je naplánován od 15.30 hodin a po skončení akce platí ještě vstupenka na after párty do Marko klubu na stříbrském náměstí.

"Naším cílem je, aby si host každého věku z tohoto dne odnesl příjemný kulturní a společenský zážitek a abychom prostě dokázali, že Stříbro umí žít," dodal Marek

Více informací a koupě vstupenky na www.stribrozije.cz