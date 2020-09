Nejinak tomu bylo i první zářijovou středu, kdy se vypravili za focením ke kaskádě tří rybníků zvaných Raška nad Kladrubami. U dvou z nich byly při úpravě prostředí vybudovány altánky pro turisty, které se samy nabízejí k příjemnému posezení. Toho tu chvíli, kdy onu středu začaly padat první kapky deště, fotografové využili k posezení, diskuzi a výměně zkušeností.

Lesní prostředí u rybníčků jim poskytlo zajímavá zákoutí s možností zkusit fotit se všemi typy objektivů, co s sebou měli. Náhodně narazili na pár hub na březích, partu rybářů, ale i spoustu vodních vážek. Jejich schopnost chodit po vodě se pokoušeli co nejzdařileji vyfotit. Zaujal je i pohled na vzdálenou Přimdu. A protože je to skvělá parta vtipálků, nechyběly ani tradiční fotky sebe samých v nejrůznějších "fotících" polohách, do kterých nadšený fotograf pro dobrý snímek zalehne či zasedne.