První lednový týden tak velká školní výprava složená z žáků pátých a sedmých tříd vyrazila do Železné Rudy na Chatu Ořovský, kde měla zajištěný pobyt. Po sněhu ani památky, ale příroda na Šumavě je krásná po celý rok a míst, která stojí za to navštívit, je nepočítaně. Na to pedagogové vsadili. Výhodou byla i skutečnost, že třeba lanovka na Pancíř vozila turisty tak jako tak bez ohledu na počasí. „Rázem byl program na jeden den zajištěn,“ vzpomíná jedna z pedagogů Petra Braunová. „Vyrazili jsme procházkou z chaty, prošli městečkem až k zastávce lanovky a pak jsme z Hofmanek vyjeli na Pancíř. Snažili jsme se s kolegy vybírat trasy do míst, kde by se mohlo dětem líbit a hlavně v rozumné vzdálenosti. Nechtěli jsme je otrávit, stačí, že se původně těšily na lyžování,“ vysvětlila.