Současné očkovací místo v prostorách bývalé oční ambulance v budově polikliniky naočkuje 150 lidí denně, což je ale maximální kapacita. „Více lidí není bohužel možné v těchto prostorách naočkovat. Tento týden jsme očkovali ve středu a ve čtvrtek a pokud bude dostatek vakcíny, budeme v tomto režimu pokračovat, případně bude možné přidat další den v týdnu,“ řekl Deníku ředitel.

Stále se očkují senioři nad 80 let, registr se otevřel už rovněž pro seniory o dekádu mladší a pro pedagogické pracovníky. „Z velké části máme naočkované už také zdravotníky, což je dobře,“ dodal.

V dubnu by ovšem mělo být vakcíny mnohem více, než v současné době, proto by bylo možné aplikovat dávky většímu množství lidí. „Proto jsme hledali ve spolupráci s městem a očkovacím týmem z Konstantinových Lázní vhodnější prostory. Nakonec se jako nejlepší ukázal společenský sál,“ uvedl Tuháček.

Z pohledu zdravotníků má sál ideální polohu. „Je vedle parkoviště, z tohoto parkoviště je také přístupný. Předběžně jsme se dohodli, že v případě dostatku vakcíny a personálu bude sál od dubna připraven. Pak bychom se mohli v očkování dostat na denní výkon až kolem pěti set lidí,“ vyjádřil se ředitel tachovské polikliniky.

Výhodné umístění sálu potvrdil také starosta Tachova Ladislav Macák. „Výhodou je bezbariérový přístup přímo z parkoviště, kde bychom vyhradili přibližně šestnáct míst pro lidi, kteří se přijedou očkovat,“ řekl Deníku.

Navíc může být sál v krátké době připraven pro potřeby očkovacích týmů. „Podle informací, které mám z městského kulturního střediska, může být za jeden den sál připraven,“ dodal starosta. Jak se dále vyjádřil, město má velký zájem na očkování. „Situace na Tachovsku není dobrá a chceme proto, aby očkování šlo co nejrychleji a uděláme pro to vše, co bude možné.“