K tanci i poslechu hrála kapela Amati band, nechyběla ani karafiátová dámská volenka nebo půlnoční překvapení v podání souboru Ú-Žofky.

A na parketu nebyli jen domácí, ale také přespolní, například Tomáš Petrželka z Tachova. "Dostal jsem pozvání od své přítelkyně a musím říci, že se mi tu líbí. Je to sice menší ples, ale je tu skvělá přátelská atmosféra. A hodně mě pobavilo půlnoční překvapení, to tedy stálo za to," smál se Petrželka.

Návštěvnost plesu byla letos o něco málo vyšší než tomu bylo vloni. "Celkově už to není tak, jak to bývalo kdysi, kdy jsme měli plesy plné. Poslední roky návštěvnost hodně klesla. Ale zase oproti loňsku je to letos lepší, jsou tu téměř dvě stovky návštěvníků," uvedl Jaroslav Cígler, člen MO ČRS Stříbro.