Neplánovaný výlov Kohouťáku zachránil ryby, které se dusily v rybníku v Chodové Plané. Po požáru balíků slámy se tam dostala černá voda z požářiště.

Ryby z kontaminovaného Kohouťáku se podařilo zachránit nočním výlovem | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Už v úterý večer začaly vypouštět vodu z rybníka u hasičárny, který slouží i jako požární nádrž. Kohouťák nasvítili a výlov začal v noci. Nad ránem za svítání a při dešti výlov pokračoval. „Podařilo se nám zachránit téměř všechny ryby a ty teď poputují v kádích do jiného rybníka,“ uvedl nájemce Kohouťáku Ladislav Sudor s tím, že konkrétní místo nebude zveřejňovat kvůli možným pytlákům.

Od neděle hasiči čeřili vodu pomocí dvou čerpadel, aby měly ryby více kyslíku. Po prudkých deštích do rybníka natekla černá voda z míst, kde v sobotu shořely balíky uskladněné slámy. „Za pět let tu máme pěkné kousky, kapry, amury, tolstolobiky. Takovou směsku druhů i velikostí,“ řekl v neděli Ladislav Sudor. Panovaly i obavy, že ryby se udusí kvůli špíně ve vodě. Jak sdělil starosta Chodové Plané Luboš Hlačík, situaci konzultoval s odborem životního prostředí. „Potvrdili mi nutnost čeřit vodu. Jenže když dojde k podobnému případu, kdy se do vody dostane jíl, tak rybám ucpe žábry a ty uhynou.“

Kolem sedmé hodiny byl Kohouťák vyloven a ryby odvezeny do čisté vody jiného rybníka.