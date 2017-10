FOTO: Sisi je miláčkem rodiny z Pístova, laň vyrostla v obývacím pokoji

Pístov – Malá Sisi ještě nepřišla na svět, a už jí potkala smůla, vzápětí se ale setkala i s lidskou obětavostí. Sisi je mládě laně siky a narodilo se totiž za prazvláštních okolností, jestli v jeho případě jde vůbec hovořit o porodu.

Březí laň srazilo auto při přecházení silnice u rybníka Regent na Tachovsku a k nehodě přivolaný myslivecký hospodář už lani nemohl pomoci. Bylo mu ale divné, že nikde nevidí mládě. Poohlédl se tedy opodál a malou právě narozenou siku našel v příkopu. Mokrou, třesoucí se a na pokraji smrti. „Vzal ji domu, že se o mládě postará, ale neměl to správné krmení. Poprosil tedy nás, jestli bychom o malou siku pečovali,“ říká Alena Hiršová z Pístova a vysvětluje, že její dcera chová kozy a dojí je. „Kravské mléko je pro siky nestravitelné, jedině kozí mléko mohou,“ poukazuje.



„Jestli je to holka, tak tu si vezmu,“ pokračuje v líčení příběhu paní Alena, která si mládě okamžitě oblíbila. „Narodila se mi vlastně taková další dcera,“ usmívá se u stolu a chystá se připravit mléko do kojenecké lahve. „Dcera mláďátko přivezla od myslivce a to vám bylo takové nohaté nic. Nejprve jsme ji museli dát nějaké jméno a zvítězilo Sisi, podle jedné knížky o malé srnce.“





Bez předchozích zkušeností se tedy vrhla do péče a nastaly i bezesné noci. „První dny jsme Sisi krmili z lahve každé dvě hodiny a to také v noci. To bylo vstávání… Z kraje vypila tak padesát, šedesát mililitrů.“ Kozí mléko není možné podávat studené. „Vzala jsem kojeneckou lahev s mlékem, dala do plastové nádoby s horkou vodou a čekala jsem, až se mléko ohřeje na tělesnou teplotu jako pro miminko. Každé dvě hodiny,“ dodává a ukazuje, že tady v obývacím pokoji prožila Sisi své první čtyři měsíce a také překonala první zdravotní potíže.

Sisi si na paní Alenu zvykla jako na vlastní mámu a jako taková jí i mámu nahradila doslova se vším všudy i když v noci k ní vstávali i další členové rodiny. Mléko si ale malá laň brala v pohodě jen od ní. „Také jsme jí museli povzbuzovat k vyvolání potřeby, otíraly jsme jí se snachou zadeček hadříkem, byly jsme jak ´hjazlbáby´, a také jsme uklízely,“ dále líčí s úsměvem na tváři.



Sisi vyrůstala v obývacím pokoji, časem pak i ve venkovním výběhu. Ten jí byl za chvíli malý. „Přeskočila ohrádku a byla pryč. Všichni jsme hledali a volali a Sisi nikde. Už jsem se s ní v duchu loučila. Jenže asi za hodinu přiběhla, doslova přilétla svrchu a málem mne porazila. Někde asi odpočívala a neslyšela nás. Byla jsem ráda, že zase ´své´ dítě vidím. Hned jsem ji šla udělat mléko…“



Dnes v pěti měsících jí nechávají volnost. Dostala reflexní obojek a občas odchází na kraj vsi na louku. Vždy se ale vrací. Jak stárla, začala poznávat další členy rodiny, hlavně pak mladou jezevčici Haidy a starší Pegy. „S oběma si hraje, oblíbila si je, hlavně štěně Haidy.“

Sisi dnes lehává na zápraží, někdy ze sedačky vyhodí psa a pak si hoví na měkkém. Už odešla i ven do volné přírody na celou noc, ale ráno se zase vrátila. „Stála jsme venku s lahví a slyšela pískání a Sisi přiběhla. Vždycky píská, když ke mně běží. A běží tak rychle, že mám strach, že to neubrzdí.“ Pětiměsíční mládě má rádo krom kozího mléka i trávu, seno a speciální králičí granule.



Jenže volnost má svá úskalí, Sisi totiž ztratila plachost a nebojí se. Přesto paní Alena věří, že se jednou do přírody vrátí. „Staráme se o ni a máme ji za svou, celá rodina. Vím, že ale odejde, myslím, že v době říje půjde pryč. Nebudeme jí bránit,“ dodává k příběhu zachráněného mláděte laně siky. Jedno skryté přání ale paní Alena má. „Chtěla bych Sisi pak ještě aspoň jednou vidět a úplně nejvíc bych byla ráda, kdyby se přišla ukázat i se svým mládětem.“