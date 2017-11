FOTO: Studenti mají největší zájem o technické a přírodovědné obory

Tachov – Celý úterní den patřil společenský sál areálu Mže patnáctému ročníku Prezentační výstavy středních škol. Do Tachova se sjeli zástupci všech možných škol a učilišť z celého Plzeňského kraje – od kuchařů až po armádu.

„Do dalšího studijního období začíná být opět velký zájem o obory technické, jako je strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví a další. Ale nesmíme zapomenout ani na obory přírodovědné, nebo zdravotnické. Ty jsou poptávány stále a budou i v budoucnu. Ať již jde o obory s výučním listem, jako je pečovatel na Střední škole živnostenské v Plané, nebo maturitní obory zdravotnický asistent, laborant a celkově obory zabývající se péčí o lidi,“ řekl Deníku poradce trhu práce z tachovského Úřadu práce Oldřich Struček.

Jak dále zmínil, příliš velký zájem stále není o obory poskytující služby, ačkoli i po nich je poptávka.

Konkrétně se jedná o kuchaře, číšníky, instalatéry, zedníky, pokrývače a další. „O takovéto obory v dnešní době není zájem ani ze strany žáků, ani ze strany jejich rodičů. Víme ale, že lidé, kteří se těmito řemeslnými obory zabývají, nám stárnou a nová generace je těžko nahrazuje. Je to tím, že lidé se zajímají spíše o počítače a IT, než o manuální práci,“ dále vysvětlil Struček.

Podle jeho slov je dalším možným problémem množství montážních hal, kterých se v okolí okresního města nachází hned několik. „Samozřejmě práce ve velké montážní hale vypadá především z finanční stránky mnohem lépe. Například u úředníků, nebo policie je nástupní plat mnohem nižší, než ve zmiňovaných halách. Tato práce, i když dobře placená, ale nemá příliš velkou perspektivu. Nyní práce je, ale později být opět nemusí. Proto ti, kteří mají vzdělání, mají mnohem více možností,“ dále řekl Oldřich Struček a dodal na samotné téma studií: „Netvrdím, že studium je nějaká lehká věc. Navíc například technické obory. Ale stále říkám, že spěchat do zaměstnání je zbytečné. Mladý člověk by si měl to mládí co nejvíce prodloužit, a na to je studium ideální. Navíc ve škole je dobře. Ale důležité je spojit zájmy se svou budoucností. Pokud někdo bude studovat to, co ho baví a ne to, co mu vybrali rodiče, bude se hned jednat o příjemněji strávené roky. Ale samozřejmě to je volba každého jedince.“

Nemalý zájem je stále i o školy, které spolupracují s různými firmami. Ať se jedná o zlevněné řidičské průkazy na automobil, či vysokozdvižný vozík, pro mnoho žáků základních škol je to velmi lákavá nabídka. „A nejedná se pouze o tyto benefity. Velkým lákadlem jsou také praxe pro firmy, které se školami spolupracují. Pokud jsou studenti šikovní, mohou mít v dané firmě i dobré zaměstnání, tudíž se opět jedná o nějakou perspektivu,“ na závěr řekl poradce trhu práce.