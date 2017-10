FOTO: Teplé počasí o den posunulo výlov Regentu

Chodová Planá – Rybáři ve čtvrtek od rána připravovali vše potřebné, aby výlov byl úspěšný.

„Musí se to udělat předem, abychom zítra neplašili ryby,“ shodli se na místě. Mariánskolázeňské rybářství bude lovit Regent v pátek a v sobotu. Upozorňuje na termín i veliká cedule umístěná na zábradlí lávky přes přepad.



Na podzim až příliš veliké teplo rybám nesvědčí. Voda má málo kyslíku. Původně se měly sítě do vody zanořit už ve čtvrtek. "Kvůli počasí jsme o den posunuli termín," řekl Deníku technik pro chov ryb Jan Moták z Rybářství Mariánské Lázně. Rybáři tak nechtějí riskovat úhyn ryb.



Výlov Regentu je tady stanoven na 20. října od 8.30 do 16 hodin a 21. října od 8.30 do 14 hodin. Zvána je široká veřejnost. Možnost koupě ryb, rybích specialit včetně ryb uzených.