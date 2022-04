FOTO: Tolik čarodějnic najednou jste neviděli, mateřinka pomáhala Agátě

Pět set let stará čarodějnice má problém se dostat na sraz, protože tam mohou na koštěti přiletět jen ty, o mnoho let mladší. Děti mateřinky Prokopa Velikého v Tachově jí proto musely pomoci, aby omládla. To byl základní motiv příběhu a úkolů, které ve čtvrtek plnily dětské čarodějnice na školní zahradě.

Tolik čarodějnic najednou jste neviděli, mateřinka pomáhala Agátě | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Na pomoc Agátě vyrazily děti tří tříd, všechny i učitelky byly převlečeny za čarodějnice a na deseti stanovištích plnily deset úkolů vědomostních i pohybových. Na jednom ze stanovišť došlo i na míchání různobarevných lektvarů, které s bohatou pěnou přetékaly přes okraj pětilitrových sklenic.