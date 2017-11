FOTO: Tři stromořadí z Tachova soutěží v celorepublikové soutěži Alej roku

Tachov – Úterním odpolednem odstartovala celorepubliková soutěž Alej roku. Jak již název napovídá, hlavním soutěžícím jsou zde aleje, kterých se po celé republice nachází tisíce.

Do soutěže Alej roku jsou nominovány tři aleje z Tachova.Foto: Alena Mautnerová, 2x Marie Ulrichová

Během šesti let fungování titulu Alej roku se do hlasování zapojily více než dvě stovky alejí z celé České republiky.

Žádným nováčkem v soutěži nejsou ani stromořadí z Tachovska. Co se ale letošního roku týče, aleje nacházející se na území okresního města v Plzeňském kraji zcela dominují. Vlastně jsou jedinými reprezentanty kraje. „Těžko říct, čím to je. V Plzeňském kraji se nachází mnoho krásných alejí. Samozřejmě pro okres Tachov je to jenom dobře. Máme možnost ukázat, že zde máme taky velmi pěknou přírodu,“ řekla Deníku pracovnice Městského kulturního střediska Alena Mautnerová.

Právě ta stojí za nominací Knížecí aleje. „Budou to dva roky, kdy jsem přihlašovala Dlouhou alej vedoucí na minerálku. Proto jsem se letos rozhodla pro změnu. Knížecí alej si rozhodně svou pozornost zaslouží. Ať už je to celkový vzhled nebo hlavní bod cesty, který návštěvníky zavede ke světecké jízdárně.“

Nominaci se ale nakonec nevyhnuly ani dvě další aleje, které se v okresním městě nachází. A to již zmiňovaná Dlouhá alej a alej vedoucí k rozhledně.

Přestože je nominace tří alejí z Tachova pro celý Plzeňský kraj sice překvapivá, radost samozřejmě udělala. „Ač si někteří myslí, že se v Tachově zbytečně kácí a špatně zachází se stromy, toto je jasný důkaz, že tomu tak není. Za tyto nominace jsem velice rád. Jen to ukazuje, že i když se ve městě a okolí nenachází žádná chráněná krajinná oblast, přesto zde máme krásnou přírodu na vysoké úrovni. Doufám, že se našim alejím co nejvíce zadaří,“ okomentoval starosta Tachova Jiří Struček.

Hlasovat pro aleje z okresního města, ale i pro další můžete na webových stránkách: www.alejroku.cz