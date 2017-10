FOTO: Ukončení zámecké sezóny slavili setkáním se seniory

Svojšín - Poslední říjnový víkend už tradičně ve Svojšíně patřil ukončení zámecké sezóny.

Při této příležitosti jsou do prostor zámku pozváni také místní senioři, aby zde strávili příjemné odpoledne. „Sezonu ukončujeme besedou se seniory už několik let. Je to především z toho důvodu, aby měli příležitost se potkat a popovídat si spolu. Teď na podzim se už tak často na návsi jen tak nesejdou,“ řekl Tachovskému deníku starosta Svojšína Karel Petráň a doplnil, že pro seniory, ale i pro všechny, kteří se s další úspěšnou zámeckou sezonou přišli rozloučit byl připravený zajímavý kulturní program.

„Měli jsme připravené pásmo vystoupení dětí z mateřinky, ze základní školy a z uměleckých škol. Poté zahráli k tanci i poslechu oblíbení Plzeňští heligonkáři. Věřím, že se setkání seniorům líbí a těší mě i účast,“ doplnil starosta.

Svojšínský zámek se po setkání seniorů pro veřejnost uzavře a na několik měsíců utichne. „Sezonu ukončujeme především proto, že zámek není vytápěný žádným centrálním topením. Neznamená to ale, že bychom ho uzavřeli zcela. Práce v interiérech, které nejsou ještě dokončené budou pokračovat i přes zimu. Také v ubytovně máme ještě přibližně na jeden měsíc nasmlouvané rezervace. Zde to ale není problém, pokoje vytápíme přímotopy,“ doplnil Karel Petráň.

Jak již starosta obce zmínil svojšínský zámek má za sebou další úspěšnou sezónu. „V letošním roce jsme měli před tisíc pět set platících návštěvníků. Zámkem ale projdou další tisíce lidí, při různých společenských akcích, které zde pořádáme,“ uzavřel svojšínský starosta.