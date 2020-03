Další přechody jsou zataraseny. Některé hlídají společné hlídky armády a policie, na ty turistické na tzv. zelené hranici umístila policie starší a už méně používaná služební vozidla tak, aby zatarasila cesty.

OBČAS TO NĚKDO ZKUSÍ

Deník se vydal monitorovat situaci na hranicích na Tachovsku. Pavlův Studenec patří mezi přechody, které jsou hlídané. „Sloužíme tady dvanáctihodinové služby,“ říká policista, který tady službu tráví společně s vojákem české armády. Předáváme jim bedýnku se sladkostmi. Přes roušky je vidět jejich úsměv. „Teď už je tady klid. Ze začátku jsme vraceli zpátky poměrně dost aut. Většinou pendleři, zkoušeli to, jestli projedou. Teď už jsou to ojedinělé případy za den,“ shodli se oba muži.

Hranice je uzavřena i z německé strany, ale není střežena, pouze je přes silnici umístěn zátaras. „Němci to ze začátku taky zkoušeli, když viděli, že nemohou projet, otočili se. Teď už sem nejezdí, ale vídáme je jak se procházejí podél hranice,“ pokyvuje hlavou policista směrem k silnici, která na Pavlově Studenci vede podél hraničních sloupků.

HRANIČNÍ LESY PLNÉ TURISTŮ

Pokračujeme směrem k Pavlově Huti. Na zemědělské cestě spojující německé a české pastviny, stojí jako zátaras bílá policejní dodávka. „Udělali jsme si výlet, je hezké počasí. A vyfotit si ta policejní auta, to už se snad víckrát nebude opakovat,“ říká s úsměvem cyklista, který s partnerkou projíždí kolem.

Lesními cestami pokračujeme na Křížový kámen, odtud na Havran. Cestou míjíme několik cyklistů, rušno je i na Havranu, jsou tu dvě dvojice turistů. Jedna pěší, druhá na elektrokolech. Celkem jsme mezi Pavlovým Studencem a Novými Domky napočítali dvanáct cykloturistů a několik pěších.

Další policejní zátaras je na Předním Zahájí. Hned za českým policejním autem začíná na bavorské straně asfaltka. Vedle ní stojí výletní hostinec Böhmerwald. Zavřený. I ve vísce Waldheim, do které je od hraniční čáry vidět, je klid. Jen na louce pracuje zemědělský stroj.

PŘED HLAVNĚMI SAMOPALŮ

Podobný klid panuje i na turistickém přechodu Reichenau, odkud pokračujeme přes Nové Domky do Rozvadova.

Čerpací stanice, restaurace a obchody na starém hraničním přechodu v Rozvadově jsou zavřeny. Z policejního vanu při našem příjezdu vystupují dva policisté se samopaly. Ověřují si, že je naše reportáž ohlášená. A opět s usmívajícíma se očima přijímají bedýnku sladkostí. „Díky, to si rádi dáme,“ říká jeden z nich.

„My se tady střídáme po osmi hodinách. Jinak je tu klid. Jen pár aut sem za den přijede a zkouší, jestli by neprojeli. Když vidí, že ne, otočí se a odjedou. Ale všechno je v klidu, nemuseli jsme řešit žádnou vyhrocenou situaci,“ shodují se policisté.

Také tady hlídkují vojáci, ti jsou v době naší návštěvy na pěší kontrole podél hranice, společně s policejními psovody.

TISÍCE AUT ZA VÍKEND

I když jsou hranice uzavřené a přes střežené přechody neproklouzne, obrazně řečeno, ani myš, na oficiálních přechodech je poměrně živo.

Do České republiky přijelo přes čtyři otevřené hraniční přechody za neděli téměř tři tisíce aut. V sobotu to bylo něco přes dva tisíce. A v neděli vyjely bezmála čtyři tisíce aut. Zhruba polovina volí dálniční přechod v Rozvadově. „Převážná většina byly kamiony a také pendleři,“ informovala policejní mluvčí Martina Korandová a dodala, že za oba víkendové dny byl odepřen vstup do ČR 31 vozidlům a vyjet z ČR do Německa nesmělo 20 aut.