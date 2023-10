Každoroční výstava Babí léto i letos nabízí díla amatérských umělců převážně ze Stříbra a blízkého okolí. V letošním roce nabídlo Městskému muzeu ve Stříbře své obrazy, fotografie a plastiky na třiadvacet výtvarníků a malířů, díky nimž vznikla ve výstavním sále muzea skutečně zajímavá podívaná. Vernisáž k výstavě se konala v pondělí 9. října, zahájena byla vystoupením žáků ZUŠ Stříbro pod vedením Hany Bezděkové.

Výstava Babí léto ve Stříbře | Video: Deník/Monika Šavlová

Po vtipně pojatém zahájení ředitele muzea Zbyňka Navrátila pozdravil umělce také místostarosta města Karel Lukeš. Ten vyzdvihl, že kromě stálic, jejichž díla bývají součástí výstavy každý rok, se na výstavě objevila také jména nová. Pochvalná slova se nesla na všechny vystavené exponáty, velký zájem vzbudil obraz nejmladšího vystavovatele, sedmiletého Jonáše Peckerta z Prostiboře. „Syn ho maloval již vloni, chodí do zdejší zušky na výtvarný kroužek,“ prozradila Deníku Jonášova maminka Barbora Nováková. A svými obrazy překvapil přítomné také stříbrský Milan Deredimos, který je známý především jako fotograf a o jeho zálibě v malování neměla většina návštěvníků ani potuchy.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Pozornost návštěvníků poutaly také dva velkoformátové obrazy od Slávky Stachové. „Maluji od dětství, ale bylo období, kdy jsem se obrázkům na čas přestala věnovat úplně. Vrátila jsem se k tomu asi tak před čtyřmi lety, když povyrostly děti a začala jsem cítit potřebu, že bych se chtěla věnovat nejen rodině, ale i něčemu více, tak nějak sobě pro radost,“ prozradila malířka. „Baví mě malovat zasnění, zamyšlení, ale zároveň romantično. Měla jsem období, že jsem malovala takové ty ponuré výjevy, ale to už mě pustilo. Někdy prostě přijde nápad, já vím, jak by to mělo vypadat, takže když nemám zrovna čas vzít si štětce do ruky, tak si udělám jen nákres do notýsku a pak dle toho později maluji. A tyhle dva obrazy jsou jednoduše řečeno dílem mojí fantazie,“ řekla Deníku. Práce na obrazech trvala zhruba rok, ale dle slov umělkyně to nebyla práce každodenní, spíše nárazová.

„Rád bych poděkoval za obrovskou pomoc při pořádání výstavy Janu Rybeckému,“ neupřel velkou zásluhu na přípravě výstavy známému stříbrskému malíři ředitel muzea Zbyněk Navrátil. „Jsem mile překvapen tak velkou účastí, v uplynulých letech přišlo na vernisáž podstatně méně lidí než letos. Myslím si, že je to dané tím, že jsou zde k vidění noví, dosud příliš neokoukaní autoři,“ podělil se o radost s Deníkem Navrátil.

Zájemci o shlédnutí výstavy by neměli příliš váhat, potrvá jen do 3. listopadu 2023.