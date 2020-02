Opeřenci zvěstující blížící se jaro jsou na Tachovsku. Do Chodové Plané na komín u pivovaru dorazil ve středu čáp bílý, a k rybníkům na Tachovsku přilétli jeřábi popelaví. Ti už tu jsou dva týdny.

Čáp bílý nahnízdě v Chodové Plané | Video: DENÍK/Antonín Hříbal

Podle ornitologů nejde o čápa, který by se vrátil ze zimovišť v Africe, ale o nějakého tuláka zimujícího poblíž. Na hnízdě v Chodové Plané loni vyrostl i čáp Arnošt, kterému ornitologové dali takzvaný baťůžek s vysílačkou. „Ale Arnošt to také není, ten je podle vysílačky ještě v Německu v Pasově,“ sdělil Deníku ornitolog a ochránce zvířat Karel Makoň s tím, že podle zobáku by to mohla být spíše samička. O jakého čápa jde, ukáže až odečtení údajů na kroužku, je-li čáp okroužkován.