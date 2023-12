Netradiční mechanický oživený betlém představil Národopisný spolek kladrubský v Kladrubech letos hned dvakrát. Poprvé nově ve večerním čase v pátek 22. prosince na Sulanově statku a tradičně pak 26. prosince v poledne na nádvoří kladrubského benediktinského kláštera.

V prostorách Sulanova statku prošel a zatroubil ponocný a začaly se dít prazvláštní věci. Principál spolku zatočil klikou speciálního dřevěného strojku a postavy ztvárňující figurky betléma se rozpohybovaly. Ve scénce pojaté „po kladrubsku“ truhláři, hospodyně, pradlenky, pasáček, kovář, švec s početnou rodinou, Josef s Marií, ale i několikačlenná kapela, anděl a další postavičky připomněli narození Ježíše Krista.

Strojek však byl natažen ledabyle a postavy se v polovině představení zastavily. Vtipně plánované přerušení scénky publikum pobavilo. Vše zachránila ochotná omladina, která strojek opět natáhla, čímž mohlo být netradiční představení zdárně dokončeno. Na večerní premiéru dorazilo mnoho návštěvníků, a i přes vytrvalý nepříjemný déšť vydrželi všichni svorně až do chvíle, kdy oživlé figury zazpívaly závěrečnou píseň. „Tohle pojetí se nám moc líbilo.

Večer byla úplně jiná atmosféra než bývá při oživeném betlému na nádvoří kláštera. Škoda, že nepřálo počasí, ale i tak jsme si to užili,“ chválila nápad a výkony účinkujících Markéta Lišková, která patří s přítelem mezi pravidelné návštěvníky kladrubských akcí. „Zlo bylo, je a bude na světě mezi námi ať chceme nebo ne. Proto si myslíme,že je třeba se mu postavit něčím dobrým, ušlechtilým,“ uvedl páteční premiérové večerní vystoupení Jiří Kasal, vedoucí spolku v návaznosti na tragické události, které se staly na pražské fakultě ve čtvrtek 21. prosince. K uctění památky zavražděných byla zapálena svíce.

A postavičky z mechanického betléma ožily v letošním roce ještě podruhé, a to na Štěpána u vánočního stromku na nádvoří kladrubského kláštera jen chvíli poté, co v kostele Nanebevzetí Panny Marie skončila Vánoční mše svatá. Před začátkem herci obdarovali většinu diváků ručně nakresleným programem a hoblinou s nápisem Dej bůh štěstí. A pak už to šlo ráz na ráz. Ponocný odtroubil začátek a „pimprlata“, jak principál spolku Jiří Kasal oživlé figurky nazývá, připomněla více jak dvěma stovkám přihlížejícím narození Ježíše Krista.

Až z Krupky přijela do rodného městečka za rodinou Jana Hrachovcová a oživený mechanický betlém si nenechala. „Když jsem hrávala jako malá j oživlém betlémě já, byla scénka úplně jiná. Tohle pojetí je nádherné,“ zavzpomínala a následně pochválila letošní scénku.