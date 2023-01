Kašpar, Melichar a Baltazar známou písní "My Tři králové jdeme k vám" hospodářům i hospodyňkám popřejí do nového roku štěstí a zdraví, a dle jednotlivých domácností pak přidají i přání osobnějšího charakteru. Každá domácnost obdrží také speciální papírové přáníčko s letopočtem, které pak mnoho navštívených uchovává ve svém obydlí na viditelném místě až do doby, kdy dostane další. Odměnou za krásná přání bývají připravené talíře plné dobrot a nechybí ani oblíbený šípkový čaj či něco ostřejšího.