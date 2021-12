Zdroj: Youtube

Pro světlo přišla také Eva Švecová. "Moc se mi líbí ta myšlenka přinést světlo v tomto předvánočním období, patří to k sobě. Pro světlo šla se mnou i má dcerka Ema. Zaposlouchaly jsme se do hudby, byl to úžasný koncert, varhany se krásně rozléhaly. Chtěla bych tímto poděkovat slečně Pospíšilové za jedinečný zážitek," posílá poděkování Eva Švecová ze Stříbra.

Betlémské světlo ve stříbrském kostele se bude ještě předávat ve středu 22. prosince od 15 do 17 hodin a pak přímo na Štědrý den od 10 do 12 hodin.

Martina Sihelská

