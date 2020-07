Loni takto vápnili lesy u Staré Knížecí Huti, letos u Pavlovy Huti a Zlatého Potoka. Důvodem je kyselá půda ve smrkových porostech, vápnění má zlepšit i podmínky pro růst bylin v lese.

Překyselenost půdy má ale široké souvislosti. Smrky překyselují půdu například výrazně více oproti bučinám. „Také historicky v minulé době zde byly kyselé imise v podobě dešťů a na kyselosti se podílí i geologické podloží,“ vyjmenoval už dříve příčiny Miroslav Žižka ze správy CHKO Český les v Přimdě. Lesu vápnění pomůže, i když podle odborníků jedno vápnění nějak výrazně kyselost nezmírní. V zemi totiž chybí mnohé mikroorganismy, na které jsou životně navázány vyšší formy rostlin. Na většině plochy totiž pak roste například jen brusnice borůvka. „Vápnění pomůže druhově obohatit bylinné patro v lese,“ dodal Žižka.

Vrtulník má dočasnou základnu ve Staré Knížecí Huti, a na třech místech na loukách kamiony dovezený vápenec nabírá do zavěšeného kontejneru. Posádku tvoří dva piloti, palubní inženýr a další muž. „Záleží hodně na počasí, ale vypadá to, že příští týden budeme končit, bude hotovo,“ sdělil pilot. Vrtulník Mi8 dokáže do kontejneru nabrat téměř tři tuny vápence, ten pak posádka rozpráší na přesně danou lokalitu. „Máme vymezená místa, kam vůbec vápenec nesmí přijít,“ poukázal s tím, že například se nevápní rašeliniště a samozřejmě cesty a vodní plochy.

Podle posádky si vrtulník vezme 800 litrů leteckého paliva za hodinu letu. Pilot létal i se záchranářským vrtulníkem, pilotoval boeing a za 40 let má nalítáno 12 tisíc hodin.

