První část tohoto dárku si mohli rockeři vybrat už poslední listopadovou sobotu, kdy se v sále U Bělčáka představila karlovarská hardrocková formace Coda. Více než stovka příznivců si ve třech zhruba padesátiminutových sériích užila ty největší pecky kapely, která příští rok oslaví 35 let svého působení na české hardrockové scéně.

Druhou část dárku si mohou rockeři vybrat v sobotu 14. prosince. „To přivítáme plzeňskou bigbítovou kapelu Sifon. Místa si mohou zájemci zamluvit už teď,“ řekl Deníku organizátor rockových večerů U Bělčáka Josef Bělčický.

Vyvrcholením rockového roku na Tachovsku bude společný vánoční koncert dvou tachovských stálic, a to kapel Excentr a The New Morning. „Scházíme se pravidelně ve zkušebně a pilujeme program vánočního koncertu. Sice budeme čerpat z našeho stálého repertoáru, ale samozřejmě přidáme i něco vánočně laděného,“ shodli se členové Excentru.

Vánoční koncert Excentru a The New Morning se uskuteční na druhý svátek vánoční, ve středu 25. prosince, opět v sále U Bělčáka.

Na únor pak v tomto zařízení chystají koncert fenomenálního rockového kytaristy Michala Pavlíčka.