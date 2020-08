"Každého jsem uvítal, jak pan Bastl říkal, nutno i pohladit. Máme jich tady celkem 524 od těch nejmenších až po velikány, co sedí v rohu obklopen malými medvídky. Ale nejsou to jen plyšoví medvědi, někteří jsou z látky, jiní jsou zase namalovaní na obrázcích, tady máme medvědí hrnečky a také jsou tu podtácky a pivní etikety s medvědy z celého světa. Nechybí ti ani tři bratři nebo spací medvídkové," vysvětluje Jiří Šmahel.

Výstava je rozložená do dvou místností v přízemí a prvním patře. "Pár jsem jich dali také do vstupního prostoru k pokladně. O výstavu je velký zájem a myslím, že ještě hodně lidí přijde, protože výstavu tu ponecháme až do konce září," dodal Šmahel.

Výstava je otevřena denně mimo pondělí, a to vždy od 10 do 17 hodin.