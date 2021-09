Do kostela se rovněž, díky aktivitě faráře, vrátila dřevěná soška Panny Marie ze 16.století.

Záchlumská slavnost Panny Marie byla v roce 2019 obnovena z iniciativy milovníka a studenta historie Petra Trávníčka. Kostel tak tehdy znovu ožil. Místní obyvatelé jej uklidili, vyzdobili květinami, starými fotografiemi a texty o jeho historii. „Ve spolupráci s MAS Český Západ a za pomoci pátera Miroslava Martiše se v roce 2019 konal první ročník, který měl úspěch a neočekávaně vysokou účast. Přišlo se podívat mnoho pamětníků, protože byl kostel poprvé po dlouhých desítkách let otevřen veřejnosti,“ popsala starostka.

Podpisem darovací smlouvy, kterou církev převedla do vlastnictví obce kostel Narození Panny Marie, vyvrcholil za účasti biskupa Tomáše Holuba sobotní třetí ročník Záchlumské slavnosti Panny Marie.

