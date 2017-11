FOTOGALERIE: Černošín ozářily lampióny

Černošín - Den boje za svobodu a demokracii slaví každoročně i Černošín. Nejvíce si tohoto svátku užijí děti, jak uvedla místostarostka města Dagmar Varousová.

"Každoročně zde pro děti připravujeme lampiónový průvod. Ten projde celým městečkem a je zakončen v sále Motorestu Vlčák, kde je pak pro účastníky průvodu připravena pohádka. Letos byla o Budulínkovi," uvedla Varousová.

Do průvodu světýlek se vydaly téměř dvě stovky účastníků. Mezi nimi byly také Kateřina Chalupová z Černošína a Lenka Chalupová z Krásného Údolí. "Naše děti se to moc užily, v podstatě nemluvily od neděle o ničem jiném, jak se nemohly dočkat a pořád se ujišťovaly, zda mají lampióny. Jsme rádi, že se tato akce každým rokem koná. Díky tomu se i potkáme s dalšími maminkami, s ekterými se moc nevídáme. Ještě se všichni těšíme do sálu na pohádku," uvedly mladé maminky, které doprovázely své tři malé ratolesti.

Ze Slavic přijela Denisa Šůchová. "Přijela jsem za tetou, a ta mi koupila krásný lampión a vzala mě do průvodu. Já sem za tetou jezdím moc ráda, mně se tu líbí. A moc se těším na pohádku," usmívala se malá slečna.

Martina Sihelská