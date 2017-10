FOTOGALERIE: Dva autoři vystavují v muzeu

Černošín – V černošínském muzeu byla zahájena výstava fotografií Moniky Šavlové z Kladrub a Štefana Kučíka ze Stříbra.

Monika Šavlová je původem ze Zbůchu, první fotografické pokusy řadí k roku 2009, hlouběji se ale fotografii začala věnovat až v roce 2014, i díky zkušeným radám fotografa Kučíka. Štefan Kučík je původem ze slovenského Martina, fotografuje od roku 2008. Oba autoři své snímky vystaví do 20. listopadu.

Slavnostní vernisáže se účastnily desítky návštěvníků z Plané, Stříbra, Kladrub a dalších míst. „Z vernisáže máme dobrý pocit. Mile nás překvapila účast většiny kolegů z fotoklubu ve Stříbře, ale i dalších přátel. Našimi fotkami chceme ukázat na krásy kolem nás, tak jak je vidíme. Fotografie nám připomínají krásné zážitky o které se chceme podělit. Doufáme, že se budou líbit i dalším návštěvníkům,“ uvedli Kučík a Šavlová.

Těchlovic se přijela podívat také Jarmila Klepsová. „Je tu tolik krásných snímků, nedokázala bych vybrat favorita, to se ani nedá. Umím si je představit i jako pěkné dekorace do bytu. Ráda do muzea jezdím, bývá zde tolik pěkných akcí, pořád to tu žije a je to tu takové příjemnou, domácí,“ uvedla Klepsová.

Výstava je otevřena denně od 10 do 16 hodin až do 20. listopadu. Od prvního adventu ji pak nahradí výstava andělů.