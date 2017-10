FOTOGALERIE: Florián bude bdít nad dobrovolníky z Chodové Plané

Chodová Planá – Sochu svatého Floriána, patrona všech hasičů, odhalili v sobotu v Chodové Plané. Dílo z hořického pískovce vytvořil sochař Bartoloměj Štěrba při sochařském sympoziu v zámeckém parku a nyní stojí u vrat hasičské zbrojnice.

Slavnost odhalení přišli podpořit místní obyvatelé, přijeli dobrovolní hasiči z několika okolních obcí a také profesionálové z Tachova. Všichni pak měli možnost nahlédnout do zákulisí hasičské zbrojnice a prohlédnout si techniku, kterou hasiči disponují.

Vlastního odhalení svatého Floriána je ujal starosta Chodové Plané Ctirad Hirš spolu s místostarostou Lubošem Hlačíkem. Slavnost se konala právě v době, kdy vrcholí dokončovací práce na zbrojnici. Ta jako hasičárna slouží od sedmdesátých let minulého století a byla v té době postavena v takzvané akci „Z“. „Jde o objekt obce a tak se o něj musíme starat. Před asi pěti lety se udělala nová střecha, loni dostala budova nová vrata a letos byla celkově zateplená s novými okny,“ uvedl starosta s tím, že obec také významně podpořila nákup hasičské cisterny, která slavila malé jubileum. Dobrovolní hasiči ji mají přesně deset let. „Vyjížděla za tu dobu už dvě stě sedmdesát krát a hned první noc poté, co jsme ji dostali, zasahovala u požáru rodinného domu v Broumově,“ zavzpomínal velitel místních dobrovolných hasičů Václav Zimák.

Součástí sobotního odhalení byly i ukázky možností hasičské techniky. S tou pro mnohé nejzajímavější přijeli profesionální hasiči z Tachova a předvedli, co umí Cold Cut System Cobra. Jde o patentovaný systém vyvinutý pro prorážení či řezání všech materiálů, tedy například i betonu. V Chodové Plané ukázali, jak je možné extrémně silným proudem úzkého paprsku vody proříznout betonovou skruž či dřevěný trám.

Pro návštěvníky připravili na závěr hasiči i pohoštění a posezení pod altánem.