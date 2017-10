FOTOGALERIE: Hasiči se museli potýkat se stísněným prostorem, ale i únikem plynu

Stříbro – O dnešním ránu v blízkosti Hornického skanzenu ve Stříbře se rozhodně nedá mluvit jako o klidném. Během ranních hodin se sem sjely hned tři jednotky hasičů, a to jak ze Stříbra, tak z Tachova. Jejich úkol byl jasný. Dostat tři zraněné osoby z Důlní štoly Prokop, která se v areálu skanzenu nachází.

Popisovaná situace naštěstí byla jen nahraná a i přes údiv několika kolemjdoucích se ze strany hasičů jednalo o cvičení. „V podzemních prostorách Štoly Prokop dojde k výronu důlního plynu. V inkriminovanou dobu se v podzemních prostorech nachází osmičlenná skupina na exkurzi. U jedené osoby došlo k intoxikaci, dvě se zranily při útěku. Ostatním členům se podařilo z podzemí utéct. Průvodce oznámí událost a z bezpečnostních důvodů přeruší dodávku elektrické energie do štoly. Na místo události se nemůže dostavit Zdravotnická záchranná služba, která momentálně zasahuje u hromadné dopravní nehody. Na základě dohody o pomoci jsou na místo povoláni členové Českého červeného kříže,“ popsal námět cvičení velitel hasičské stanice Tachov Pavel Hrůša.

Přestože situace byla sehraná, hasiči rozhodně neměli lehkou práci. Práce ve stísněných prostorách štoly a navíc v plné zbroji i s dýchacími přístroji dala rozhodně všem zabrat. Jednoduché to neměli ani se zraněnými turisty. V jednom případě se jednalo o otevřenou zlomeninu nohy, v druhém o poranění hlavy a ve třetím o přiotrávení důlními plyny. I přes všechny překážky bylo cvičení nakonec úspěšné, i když velmi namáhavé. Co se podobné akce týče, důl by se mohl do budoucna stát centrem cvičení znovu. V tomto případě by se ale jednalo pouze o jednotku horolezců.