Kino se postupně vyklízí před celkovou rekonstrukcí. Jak Deníku sdělil starosta Tachova Ladislav Macák, dodavatelská firma už si objekt převzala a prozatím vyhloubila na místech, kde vzniknou přístavby kina, několik sond. „Od listopadu se pak už bude zabírat část parkoviště, aby firma mohla stavby zahájit,“ uvedl starosta.

Rekonstrukci kina bude provádět stejná stavební společnost S+H, která v letošním roce postavila v Tachově sportovní halu pro gymnázium. „Rekonstrukce kina by měla trvat po celý příští rok, na začátku roku 2023 půjde kino do zkušebního provozu s tím, že se budou už jen dodělávat venkovní úpravy, případně fasáda,“ doplnil starosta.

Ještě v letošním roce by se měly začít stavět přístavby, které projekt rekonstrukce kina zahrnuje. V těchto přístavbách bude především zázemí pro kino i společenský sál, jako například skladiště vybavení, zázemí pro catering, výtahy a archiv.

Jeden ze dvou plánovaných výtahů bude určen pro dopravu mobiliáře, tedy především stolů, židlí a dalšího podobného vybavení. Menší výtah bude sloužit pro dopravu potravin, nápojů a občerstvení z přízemního skladu.

Dispozičně se interiéry kina změní. Bufet bude oproti současnému na jiném místě, jinde budou také šatny pro umělce. Ti budou mít kromě vlastního sociálního zařízení také přímý vstup na pódium, nebudou tedy muset procházet před představením mezi diváky. Také vchod do šaten ve vestibulu bude samostatný.

Samotný kinosál zůstane podle starosty se současným sklonem hlediště. Celý interiér ale dostane nové odhlučnění a nové sedačky. Větší bude pódium. Počítá se zde s technologií pro divadelní kulisy, novou zvukotechnikou, osvětlením.

Hlavní vstup do kinosálu i do společenského sálu, který bude ještě do konce letošního roku fungovat a úpravy se na něm budou dělat minimální, bude po skončení rekonstrukce z parkoviště u obchodního centra Kaskády.

Vysoutěžená cena na rekonstrukci kina se podle starosty pohybuje okolo 76 milionů korun.