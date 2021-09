V minulosti právě tato soutěž uzavírala sérii závodů zvanou Tachovská liga, ale ta se z důvodu koronovirové pandemie v letošním roce nekonala. O to více se malí hasičští nadšenci těšili do Kladrub. Sešlo se 10 družstev v kategorii mladších a starších hasičů a společně předvedli, že svými zkušenostmi mohou klidně konkurovat dospělým kolegům a kolegyním.

Spokojenost s nadšením dětí a chutí soutěžit chválil i hlavní rozhodčí soutěže Martin Šebesta: "Je to radost na ty prcky koukat. Se vším si ví rady, nezdar berou s nadhledem a jen je to motivuje do další práce, což je obdivuhodné v dnešní době."

V letošním roce je to již 146 let od založení SDH v Kladrubech a sobotní akce byla důstojnou oslavou dlouholetého trvání sboru.

Výsledky:

Starší 1. Černošín, 2. Nové Sedliště, 3. Hošťka, 4. Stříbro, 5. Damnov , 6. Kladruby, 7.Halže .

Mladší 1. Stříbro 2: výběr Klahoha ( Kladruby, Hošťka, Halže) 3. Damnov