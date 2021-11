Právě koupí máku nejen že připomenete naše hrdiny, ale také přispějete na zachování vzpomínek válečných veteránů pro sbírku Paměť národa. Tak zůstanou jejich příběhy zachovány. A vědí to i lidé ve Stříbře, kteří si máky koupili. "Podpora takových aktivit je důležitá, proto jsem ráda přispěla. Ale já přispívám i na spousty dalších projektů, třeba na Pastelku, Světlušku a tak dále. Každý by měl pomáhat," uvedla stříbrská Jana Miltová.

Mák si hrdě přišpendlila na klopu také Jiřina Hrubá, aktivní seniorka, která pomáhá při různých akcích města a je dokonce v místě bezpečnostním dobrovolníkem. "Jde to na výrobu dokumentů s pamětníky, a to, jak si myslím, je velmi důležité. Aby tu vlastně zůstal takový ten odkaz pro budoucí generace, aby věděli mladí, co se ve světě dělo. Aby se na to nezapomnělo," vysvětlila Hrubá.

Mladá maminka Lucie Rabadová si koupila mák, za ruku držela svého malého synka. "Jde prostě o dobrou věc, a takové aktivity já prostě vždy podporuji. A doufám, že tak dělají i ostatní," usmívala se a ukazovala máček v dlani svému synovi.

Marcela Podrabská si také vybrala mák s úsměvem. "Vím, vím. Natáčí se pořady o těch, co zažili válku a jsou tu ještě s námi. Je potřeba pomoci. A taky vzpomínat. Nezapomenout," uvedla stříbrská žena.

Vlčí mák je symbolem veteránů už od konce první světové války. Vlčí máky v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Připnutím jeho symbolického květu si lidé každoročně 11. listopadu, v den ukončení první světové války, připomínají hrdinství a oběti vojáků.

Obdarujete-li vlčím mákem své blízké či kolegy v práci, pomůžete šířit tradici Dne veteránů a vzdání pocty těm, kteří bojovali za naši svobodu. Navíc nákupem podpoříte natáčení jejich vzpomínek. Jejich příběhy nesmí být zapomenuty.

Martina Sihelská