FOTOGALERIE: Martin Maxa si po koncertě povídal s publikem

Černošín - V pátek 20. října se kromě voleb konal také koncert Martina Maxy v černošínském kulturním domě, kterého na kytaru doprovázel také Tomáš Mohr z Prostějova.

Jak zpěvák na pódiu přiznal, pokaždé má před publikem trému, které se prý asi nikdy nezbaví, ale posluchači jej podpořili. Po téměř dvouhodinovém zpívání pak sešel do publika a fanouškům se náležitě věnoval. Ti vyžadovali hlavně CD nosiče, podpis a fotografování, ale nakonec se jedna velká skupina ještě sedla kolem Martina a dlouho do noci si všichni povídali. "Vím, že to nebyl jen Černošínští, ale rozhodně to bylo skvělé publikum, celkově to bylo takové komorní, cítil jsme se tu velmi dobře. Lidé měli zajímavé dotazy a hodně jsme se tu nasmáli. Musím také uznat, že na tak malé městečko máte moc pěkný vybavený sál a věřím, že se tu opět brzy potkáme," uvedl charismatický zpěvák, který přislíbil, že v roce 2018 zapůjčí černošínskému muzeu několik obrazů na veřejnou výstavu.

Zpěvák také poskytl rozhovor scifistovi Janu Vavřičkovi, který s ním našel společnou řeč kolem daného tématu. "Je to velmi dobrý zpěvák a skladatel. Vážím si jej a také mě těší, že má rád i scifi a poskytl mi rozhovor," uvedl stříbrský Vavřička.

Mezi posluchači byl také Jaroslav Cvrček z Černošína. "Martin Maxa není jen dobrý zpěvák, ale má velmi zdravé názory, které s ním také sdílím. Je to rozumný člověk. A navíc má také talent, mně se dnešní koncert opravdu líbil," uvedl Cvrček, jako jeden z mála domácích posluchačů, protože většina přijela ze širokého okolí, jako například Bohuslava Mayová z Mariánských Lázní. "Byl to parádní koncert, Martin dobarvil svým příjemným hlasem podzimní večer. Bylo skutečně fajn vnímat tak hřejivé vystoupení s barvami podzimního listí, pěkně to do sebe zapadlo. Já všechno vnímám očima romantičky," řekla mladá posluchačka, která se opět za Martinem chystá 1. prosince na Vánoční trhy do Plzně.

