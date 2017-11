FOTOGALERIE: Obyvatelé Tisové vysázeli novou lipovou alej

Tisová – Cestu vedoucí ke hřbitovu v Tisové znají místní dobře. Chodí tudy vždy, když si na hřbitově chtějí připomenou své blízké. Stala se ale také oblíbenou trasou procházek při pěkném počasí.

Komunikaci v blízkosti hřbitova od tohoto týdne nově lemuje vysázená Lipová alej. Hlavní podíl na její výsadbě mají obyvatelé obce Tisová, kteří se zde v sobotu v hojném počtu sešli, aby nové stromy pomohli vysázet. „Našim přáním bylo vysázet na tomto místě alej. Když jsem se ptala odborníků, poradili nám vysázet zde lípy, které se dříve vždy ke hřbitovům a do alejí sázeli. Nová Lipová alej se tak nachází v úseku komunikace, kde dříve rostly staré třešně, ty ale majitel pozemku nechal už před časem pokácet,“ řekla Tachovskému deníku starostka obce Tisová Kateřina Šroubová a dodala, že na nákup 46 lip a pěti javorů přispěl i Plzeňský kraj dotací. „Nákup stromů vyšel přibližně na sedmdesát tisíc korun. Další peníze na přípravné práce, vyhloubení jam, nákup dřevěných kůlů a další už hradila obec. Přibližná částka se tak pohybuje kolem sto padesáti tisíc korun,“ doplnila.

Sobotní den tak v Tisové od časného rána až do pozdního odpoledne patřil výsadbě nové Lipové aleje podél komunikace k tisovskému hřbitovu. „Na akci se sešlo asi devadesát lidí z obce a blízkého okolí. Účast byla až nečekaně veliká a moc bych tímto chtěla všem, kteří se akce zúčastnili poděkovat,“ ocenila starostka a podotkla, že věří, že zájem obyvatel Tisové vzbudil i letáček s lístkem lípy, který obec nechala vytvořit a většina místních jej nalezla v uplynulém týdnu ve schránce. „Vytvořili jsme letáček, ve kterém jsme obyvatele Tisové požádali o pomoc s výsadbou nakoupených stromů do aleje. Pojali jsme to jako žádost spojenou s tím, že si každá rodina nebo i jednotlivec může vysadit svůj vlastní strom. Moc nás potěšilo, že o to lidé měli zájem,“ usmála se starostka.

Zasazené lípy a javory teď čeká přibližně roční přivykání novým podmínkám. Ihned po jejich výsadbě byl na nich provedený výchovný řez, který se po dvou až třech letech zopakuje. „Péče o stromy spočívá především v jejich zalévání. Po zhruba třech letech až budou stromy dostatečně zakořeněné bude možné odstranit také dřevěné opěrné kůly,“ uzavřela starostka.