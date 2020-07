Nebeský úkaz je možné pozorovat po celou noc. Protože je ale kometa nízko nad severním obzorem a stoupat začne po půlnoci, nabízí se lepší doba k pozorování mezi druhou a třetí hodinou ranní.

Tato kometa Neowise byla objevena 27. března 2020 stejnojmenným vesmírným teleskopem NASA (což je zkratka anglického označení Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer, tedy Infračervený širokoúhlý hledač blízkozemních objektů). To, jasné, co vidíme na obloze, ale není kometární těleso, ale Sluncem ozářený kometární ohon. Ten vždy směřuje od Slunce, tedy kometa ho nevleče jakoby za sebou. Vzniká tak, že sluneční záření narušuje povrch komety a uvolňuje z něj velice drobné částečky, podobně jako když Slunce svítí na led a z toho se odpařuje pára. Tlak slunečního větru pak tyto částečky „odfoukne“ směrem od Slunce a ozáří je. Zajímavostí navíc je, že kdybychom měli možnost v ohonu měřit hustotu plynů, tak by naše přístroje spolehlivě naměřily vakuum, a přesto ohon tak krásně září.

Kometa Neowise, podobně jako jiné komety, obíhá Slunce po výrazně protáhlé eliptické dráze a její doba oběhu byla asi 4500 let. Po letošním příletu ke Slunci bude elipsa ale ještě protáhlejší a oběžnou doby astronomové vypočítali na 6800 let. Co tou dobou bude na Zemi, je fakt ve hvězdách…