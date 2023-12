„Péct jsme začali o prvním prosincovém víkendu. Čeká nás asi 200 kilo klasického českého cukroví a 30 kilogramů francouzského,“ říká Jana Cardová, která se v gastronomii pohybuje už 35 let. Zkušenosti nasbírala ve Švédsku, kde i vařila, a dále pak v Německu, kde vyráběla pralinky a zabývala se francouzskou cukrařinou. Ve Vlčáku pečou pouze na objednávku s tím, že vyzvedávat si cukroví mohou lidé dle svých objednávek až 21. a 22. prosince. „Aspoň jim do Štědrého dne vydrží, znám rodiny, kde se většina sní už předem,“ směje se paní Jana.

V nabídce je směs 12 druhů českého cukroví, kdy těsto je vždy máslové, zdobené belgickou čokoládou, která dle Cardové slov obsahuje kvalitní tuky, a zdobené je karamelizovanými vlašskými ořechy. „Ve směsi jsou také sněhové stromečky. Neděláme pusinky, děláme sněhové stromečky, ty se k Vánocům více hodí,“ upřesňuje cukrářka. „Jsou lehce zbarvené zelenou potravinářskou barvou, nazdobené bílou polevou a přidáváme na ně ozdobičky z mandlového marcipánu, které si sama vyrábím,“ dodává. Směs tradičního cukroví vyjde zákazníky na 800 korun za kilogram.

Za osm stovek si však mohou fajnšmekři objednat také kilo francouzských dobrot. „Canolli s pistáciovým krémem, což jsou vlastně takové plněné trubičky, si zákazníci určitě oblíbí,“ je si jistá Jana Cardová. Ta napeče také další druhy laskomin země galského kohouta. Důvodem, proč si lidé toto cukroví u ní objednávají, je skutečnost, že ho již znají z různých rautů a firemních akcí některých továren na Tachovsku, které si u ní francouzské speciality pro tyto a podobné příležitosti objednávají už roky. Proto si také před časem pořídila tiskárnu na jedlý papír a fondánový list. „Vytisknu logo i jakýkoliv obrázek, který si bude zákazník přát. Ať už na cukroví, dětské korpusové nanučky nebo na dort,“ odkrývá další možnosti provozovny.

V čase, kdy začne provozovna vydávat připravené cukroví, bude mít napečeny také jedenapůlkilové vánočky, zabalené v celofánu tak, že se dají použít jako samostatný dárek. „Držím se v některých případech receptů Magdaleny Rettigové, takže vánočky budou s rozinkami naloženými v rumu, sypané mandlemi a karamelizovanými ořechy. Na zadělávání používám i tady zásadně máslo, žádné tukové náhražky,“ ujišťuje Jana Cardová. Mimoto se lidé mohou těšit na perníkový štrúdl s povidly a ořechy, také dle receptu známé české kuchařky Rettigové. „Za štrúdlem sem chodí zákazníci už dlouho. Ten, co budeme prodávat před svátky, vydrží až 14 dnů, počítáme ale spíš s prodejem alespoň půlky rukávu než po jednotlivých kouscích,“ uvedla cukrářka.

V době návštěvy Deníku vyráběla Jana Cardová další várku dětských korpusových nanuků. „Ty dělám na běžný prodej, lidé se sem naučili pro ně chodit. Je to korpus politý různě barevnou čokoládou a sypaný barevným kokosem. Tentokrát je zdobím tematicky vánočně, přijde na to, jaké roční období zrovna je,“ ukázala na marcipánový stromek, který na lízátko přilepovala. Sladká dobrota na dřívku vyjde na 70 korun. V příštím roce by ráda rozšířila výrobu o belgické pralinky.

Se čtenáři Deníku se podělila o jeden ze svých osvědčených receptů, který má po své babičce: