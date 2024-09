Je to jedním slovem paráda. Kladruby mají novou pumptrackovou dráhu, která od začátku vyvolává u bikerů nadšení. Ve středu 18. září ji oficiálně otevřel jezdec patřící do absolutní světové špičky ve freestyle mountain bikingu Tomáš Zejda společně s kamarádem a kolegou Martinem Čapkem, kdy ji právě oni dva přesně na míru také postavili. Oba borci předvedli přítomným divákům i mladým natěšeným jezdcům, kteří se už už nemohli dočkat, až se na dráze projedou, spoustu nejrůznějších jezdeckých dovedností a triků. Především omladinu zároveň vyzvali k dodržování pravidel a bezpečnosti.

„Všechny vás zdravím a hrozně rád vidím, že vás je tady dneska tolik. Otvíráme dnes oficiálně multifunkční trekovou dráhu, i když samozřejmě všichni víme, že jste to už nevydrželi a mnozí z vás už jste to tady byli vyzkoušet,“ přivítal všechny Tomáš Zejda, závodník, který se v roce 2015 zapsal do českého freeridového světa jako další startující jezdec na věhlasném Red Bull Rampage. „Společně s Martinem Čapkem jsme toto hřiště plánovali několik měsíců. Snažili jsme se do tohoto prostoru vměstnat všechny možné prvky, které by vám mohly pomoci v progresu ježdění. Ať už jsou zde projíždějící či skákací úseky. Jsem moc rád, že tuhle práci děláme ve dvou, každý máme své zkušenosti, takže se nám to občas potká, že jeden doplňujeme druhého,“ řekl dále.

„Samozřejmě určitě dbejte na bezpečnost. Já už tento sport dělám 21 let, úrazů jsem měl spousty. A samozřejmě s postupem času jsem zjistil, že několika těm pádům se dalo určitě předejít,“ připomněl bandě klučinů na sympaťák Tomáš Zejda. Mnozí totiž dorazili na otvíračku už s koly a koloběžkami a nemohli se dočkat, až se spustí po dráze v závěsu za Tomášem a Martinem. Na zahájení se dorazily podívat i děti z několik tříd místní základní školy a ujít si setkání se známým jezdcem nenechali ani další obyvatelé Kladrub.

„Je to bezúdržbová multifunkční dráha pro kola, koloběžky. Prostě menší bikrosová dráha přizpůsobená více veřejnosti,“ popsal zjednodušeně nové sportoviště Martin Čapek. Ten ji spolu se Zejdou a jejich týmem zvládl postavit za zhruba tři týdny, samotné stavbě však předcházelo několik měsíců práce od chvíle, kdy návrh prvně společně se Zejdou namalovali na papír. „Docela jsme si to tady užili, protože vlastně bylo nějakých 36 stupňů ve stínu a do toho měl asfalt asi dvě stě stupňů, takže to bylo docela intenzivní,“ zavzpomínal na horké stavební dny Tomáš Zejda. Jeho firma postavila po Evropě už několik desítek hřišť, kladrubský pumptrack je jeho třetí dráhou tohoto typu v České republice.

Dráha je určená především pro kola a koloběžky, celé sportoviště má rozměry 45 x 25 metrů. Délka trati je necelých 150 metrů, milovníci koleček všech velikostí si mohou vyzkoušet své dovednosti v místy až 1,3 metru vysokých zatáčkách, jejichž šíře bude je některých místech až 2,5 metru. Ke zvýšení adrenalinu přispějí i půlmetrové vlny. „Až navezená zemina okolo dráhy zaroste travou, bude to ještě o moc lepší,“ těší se starostka Kladrub Hana Floriánová.

„Je to skvělé, těším se, jak se tady na dráze zdokonalím v jízdě na kole,“ neskrýval nadšení mladý David Hroch, který má bohaté zkušenosti také jako motokrosový závodník, a od pohledu bylo vidět, že svoje kolo na dráze taky dobře ovládá.

Stavba vyšla zhruba 2 250 000 korun, hrazena byla z rozpočtu města, z toho 600 tisíc bylo hrazeno z krajského dotačního programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2024.