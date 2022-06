„Maminka trochu pátrala a vybírala, na které soutěži bych vystupovala. Nakonec padla volba na Diamonds Voice,“ říká šestnáctiletá Anna Gálisová. Zpěvačka musela samozřejmě splnit několik požadavků organizátorů. „Museli jsme natočit minutovou prezentaci, kde jsem se představila já, a také jsem představila naši republiku. To v jedné minutě bylo docela těžké,“ poukazuje.

Zdroj: Youtube

Mezinárodní porota vybírala z přihlášených soutěžících na základě zaslaných videoklipů. „Pak podle videoklipů udíleli ceny.“ Anna Gálisová zaslala odkaz svůj YouTube kanál, kde jsou písně jako například Voi che sapete, Ave Maria nebo Ledová na motiv písně The walking in the air. Ze šestnácti dospělých interpretů získala druhé místo spolu s Karolínou Annou Bokstefflovou z Prahy. První místo si vyzpívali Tomáš Ringel z České republiky a Carmen Saroyan z Arménie.

„Byla to pro mne velice zajímavá zkušenost zpívat v Betlémské kapli, která je opředená silnými historickými příběhy,“ dodává sopranistka Anna a podle svých slov se už těší na další vystoupení a setkání se svými fanoušky zde na západě Čech. „Věřím, že se mi podaří ještě v letošním roce připravit dva koncerty. Jeden v letním období a druhý pak na Vánoce,“ dodává zpěvačka a studentka obchodní akademie.

