Náměstí se stávkujícími lidmi zaplnilo také v Plané. Na tehdejší den zavzpomínal pro Deník Jan Semjan. "Prohrabal jsem krabice se starými fotografiemi, abych si připomněl vzpomínky. Vlastně si nejvíce vzpomínám na příjemné emoce z probíhajících událostí," popsal.

"Jinak si nejvíce pamatuji extrémy. Vzpomínám si, že jsme se s kolegy v dílnách Lesní společnosti domluvili zúčastnit se stávky i navzdory případnému nesouhlasu našich nadřízených. A byla pěkná zima. Také si pamatuji, že vše sledoval z okna vedle Plzeňky M. Šimánek z OV KSČ. Ale kdo všechno na náměstí mluvil, to už nevím," zavzpomínal dále Jan Semjan a dodal, že si připomněl ještě jeden okamžik. "Už nevím přesně, který večer to byl. Slyšel jsem výkřiky ze sousedního balkonu naší bytovky. Tak jsem si myslel, že je ten mladík opilý, ale nebyl. To jen emotivně reagoval na politickou situaci s mávající vlajkou v ruce."