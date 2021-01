Odpor houževnatého soupeře zlomili až v závěrečné desetiminutovce, kdy se trefili prosadili Havel a Bucha.

„V situaci, v níž se nacházíme, bychom si měli takového vítězství vážit,“ říkal pak slovenský trenér v plzeňských službách Adrian Guľa. Ano, jeho tým už nutně potřeboval získat tři body.

Ale také nutně potřebuje zlepšit svoji herní tvář.

Trenére, přijde už teď konečně ve vašich výkonech zlom k lepšímu?

Ano, taková výhra nám může velmi pomoct, ale jen pokud ji správně uchopíme.

To znamená?

Potřebujeme tomu věřit, ale hlavně nesmíme přestat pracovat. Musíme to potvrzovat výkonnostní a bodovou stabilitou. Je třeba potěšit se z výhry, ale rychle ji vstřebat a hned myslet na další zápas a udělat maximum, abychom do kabiny znovu přinesli tři body.

Pomohlo vám, že jste s Pardubicemi hráli od 30. minuty proti deseti?

Byl to důležitý okamžik zápasu. Předcházel tomu klíčový zákrok našeho brankáře Jindry Staňka. Následně přišla červená karta soupeře. V tu chvíli se mění dynamika zápasu i psychika hráčů. Víte, že musíte za každou cenou vyhrát a ještě jdete do početní výhody. Jsem rád, že kluci dovedli nedělní zápas k vítězství.

V brance dostal tentokrát přednost Staněk, budete na jaře gólmany víc střídat?

Jindra (Staněk) udělal obrovský výkonnostní posun, šanci si zasloužil. Ale na Alešově (Hruška) pozici se nic nemění. Máme připravené dva kvalitní gólmany a ještě Sváču (Sváček) v záloze. Někdy se rozhodujete intuitivně. Jsem rád, že to vyšlo, Jindra tam předvedl za stavu 0:0 důležitý zákrok, mužstvu pomohl.

Zase jste měli spoustu standardek, ale bez brankového efektu. Čím to?

Chyběl nám klid, větší rozvaha. Ale to je spojené i s výsledky, upozorňujeme na to. Je to škola, nejen pro ty, co standardky zahrávají, ale i pro ty, co nabíhají. Musíme být v těchto situacích rozhodnější, sebevědomější. Jen tak si útočnou standardkou pomůžeme.

Proti Pardubicím byl dvakrát v akci VAR. Jak tyhle dlouhé chvíle, kdy se rozhoduje, jestli bude gól platit nebo ne, prožíváte?

Přiznám se, že jsem si vzpomněl na Manchester City, když neuznali Sterlingovi v Lize mistrů gól asi o milimetr. Takže jsem si řekl: jak to má být, tak to bude. Tohle nemáte jako trenér pod kontrolou, od střídaček nemáte šanci tu situaci posoudit. Když se posuzovala branka Milana Havla, chybělo ještě deset minut, věřili jsme, že to zlomíme. Ten gól nebyl nic geniálního, ale byl velmi podstatný a věřím, že nám dá křídla.

Chyběla vám řada hráčů. Je předpoklad, že někdo z nich už v neděli v Ostravě bude k dispozici?

V dnešní době musíme mít nachystané větší množství hráčů. Myslím, že minimálně jeden, dva budou schopni se vrátit. Spolu s vítězstvím to může být stimul pro celý tým, aby zůstal hladový a v dalším zápase byl zase úspěšný.

Herní výpadky přišly proti soupeřům, kdy se od vás očekávala vítězství. Teď jedete na horkou půdu do Ostravy, nemůže být trochu výhodou, že tam nebudou očekávání až taková?

My jsme v klubu, který má vysoké ambice. Mentalita je tady jasně daná, chceme vyhrát každý zápas. Bez ohledu na postavení v tabulce nebo jméno soupeře. Při veškerém respektu k nim je naše touha vítězit jasná.