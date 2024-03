„Na tenhle den jen tak nezapomeneme, byl to nejlepší výlet,“ nechali se slyšet školáčci ze základní školy Halže, kteří ve čtvrtek 7. března navštívili Gymnázium Tachov. Gymnazisté pro ně v rámci dlouhodobé spolupráce připravili další projektový den, tentokrát na téma Voda.

Spolupráce obou škol trvá už několik let. Halžští zpravidla vysloví přání, jaké téma by je zajímalo. Studenti gymnázia se pak pustí do příprav tematického dne tak, aby si z něj žáci základní školy odnesli určité vědomosti nabyté zábavnou a odlehčenou formou. „Téma Voda nás zaujalo natolik, že jsme se mu věnovali i tady na gymnáziu, a to napříč všemi předměty,“ řekla Deníku pedagožka gymnázia Iva Váchová. Studenti tak navštívili například čističku vod, přítomni byli výlovu rybníka, zkoumali biotop řeky Mže apod. Pro své malé kamarády z Halže téma zpracovali pomocí soutěží, povídání i her tak, aby děti vše pochopily, dobře se bavily a odnesly si spoustu cenných informací. To se skutečně podařilo.

Čtveřice gymnazijních vodních víl ve složení Aneta Florová, Marie Šťávová, Dominika Baranová a Sibyla Řezníčková ze třídy 3.A strávily několik hodin přípravou kulis, které použily při vysvětlování koloběhu vody. Na začátku povídání nechaly druháky z Halže vyjmenovat vše, co je napadne v souvislosti s vodou. V odpovědích tak nechyběla medúza či barakuda. Následně jedna z dívek přečetla dětem pohádku o po světě putující kapičce vody. Děti pak s připravenými kulisami sehrály scénku o koloběhu vody, vysvětlovaly, odkud se bere, kam putuje a jakou funkci při tom plní. Do hry neváhaly přizvat i přihlížející pedagožku Ivu Váchovou. „Máte modré šaty, tak jste ta kapička vody,“ smály se.

S vodou je spojen také sport. Gymnazisté proto dětem z Halže představili úspěšného paralympijského plavce, nevidomého studenta gymnázia Davida Kratochvíla. Ten školáčkům a jejich pedagožkám vyprávěl o své plavecké kariéře a tréninku, trpělivě odpovídal na různé dotazy. Od Davidova plavání děti zabrousily i ke zvídavějším otázkám, zajímalo je, jak David coby nevidomý píše, chtěly si prozkoumat jeho slepeckou hůl a zajímal je také jeho prospěch. „Vloni jsem měl samé jedničky,“ vyrazil jim dech David. S plavcem, který už má v kapse nominaci na paralympiádu v Paříži, se nakonec chtěli všichni vyfotit, společné fotce neodolaly ani samotné učitelky z Halže, které svoje žáčky do tachovského gymnázia doprovázely.

Další povídání se neslo v rybářském duchu. Dětem se představil rovněž úspěšný student gymnázia Pavel Potfaj. Ten má za sebou řadu rybářských úspěchů, vyhrál například Halové mistrovství České republiky v rybolovné technice, ale titulů má více. „Podělím se s dětmi o svoje zkušenosti. Rybaření není jen o tom sedět někde u vody, chtěl bych jim vysvětlit, co všechno tento sport obnáší,“ odpověděl Deníku talentovaný rybář.

„Je to nejlepší výlet ze všech,“ užívala si den Šárinka Vavřínková z 1. třídy Základní školy Halže. „Jezdíme sem pravidelně a jezdíme moc rádi. S gymnáziem máme skvělou spolupráci. Děti si odsud vždy odnáší nové poznatky, získávají nové zkušenosti a pravidelně jsou velmi nadšené,“ chválí gymnazisty ředitelka ZŠ Halže Hana Fukalová. (šav)