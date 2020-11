Den otevřených dveří se měl uskutečnit tento pátek a sobotu v Gymnáziu Stříbro.

Kvůli nouzovému stavu a vládním opatřením to však nebylo možné, a tak škola stanovila náhradní termíny. Ten první bude v pátek 18. prosince od 14.30 do 17 hodin. Zájemce o studium stříbrská škola také přivítá v 15. ledna roku 2021 od 14:30 do 18 hodin.