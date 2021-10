Gymnázium ve Stříbře slavilo trojí výročí, přišli i bývalí učitelé a absolventi

Trojí výročí slavilo v pátek odpoledne Gymnázium a Obchodní akademie Stříbro. Bylo to 150 let od založení gymnaziálního vzdělávání ve městě, 75 let od vzniku českého gymnázia a 25 let v současné budově.

Z oslav na gymnáziu ve Stříbře. | Foto: Deník/Jiří Kohout

Ta se hostům i návštěvníkům oslav ukázala v novém světle, rekonstrukce objektu skončila prakticky několik dní před zahájením školního roku. „Rekonstrukce stála kolem čtyřiceti milionů korun a financovat ji pomohl operační program Životní prostředí,“ řekl Deníku ředitel školy Milan Deredimos. Jak dále uvedl, v rámci rekonstrukce byla kompletně vyměněna všechna okna na budově školy. „Provedlo se také zateplení budovy a nová je i fasáda. Ve třídách, tělocvičně, v jídelně a v aule je instalována nová vzduchotechnika,“ dodal ředitel. Pochvaluje si přitom spolupráci s projektovým manažerem, se stavebním dozorem i s dodavateli. „Podařilo se stihnout všechno do začátku školního roku, což bylo také mým přáním.“ Nejlepší kotlíkový guláš v Prostiboři: rumunský fazolový Přečíst článek › Jak dále Milan Deredimos uvedl, z oslav výročí školy má velkou radost. „Hlavně z toho, že zřizovatel, tedy Plzeňský kraj, vnímá naši školu jako kvalitní vzdělávací instituci. Jsem dále rád, že oslavit s námi výročí přišli bývalí učitelé, kteří u nás působili, že měli možnost se setkat a že jsme si s nimi mohli zavzpomínat na roky, kdy tady působili. A jsem rád, že se dostavili také naši bývalí absolventi, kteří jsou úspěšní ať už ve sportu, kultuře nebo v jiných oborech a jsou tak motivací pro současné studenty,“ uvedl.



