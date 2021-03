Deník na návštěvěZdroj: Deník

Ve spolupráci s obcí Obora a Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech pak Halže buduje tlakovou kanalizaci z Obory přes Dolní a Horní Výšinu do čistírny odpadních vod v Halži.

„Snažíme se, abychom tuto část infrastruktury měli vytvořenou pro všechny obyvatele a všechna místa, která spravujeme,“ dodal starosta s tím, že obec také řešila dopravní situaci a stav místních komunikací. „Všechny silnice ve správě SÚS Plzeňského kraje na území obce mají nové povrchy. V současné době řešíme se Správou a údržbou silnic průtah Halží, který by se snad mohl dělat už letos na podzim,“ uvedl dále Čurka.

Připravuje se rovněž rekonstrukce vodovodu. „V nadsázce říkám, že zatím se stále hrabeme v zemi a ukládáme peníze do podzemí. Ale myslím, že už by pomalu měl nastat moment, kdy budeme peníze ukládat do zvelebování a zušlechťování povrchu, aby i prostředí obce vypadalo pěkně,“ uzavřel starosta.