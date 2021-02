Hana Hradová nastoupila k městské policii 12. února 1996 a do konce roku 2010 pracovala jako strážník. Poté přestoupila na dispečink a v současné době působí u tísňové linky.

Velitel Městské policie Tachov Radovan Macák spolu s vedoucím strážníkem Janem Habrdlem své kolegyni za 25 let služby poděkovali. "Předali jsme jí věcný dar s pamětním listem a popřáli mnoho let ve zdraví do další služby," uvedl Habrdle.