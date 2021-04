Hana Štollová se totiž věnovala parfémovému a bižuternímu sklu. Její sbírka parfémových flakonů patří k největším a nejkvalitnějším nejen v České republice.

Sbírání lahviček od parfémů se věnovala zhruba dvě desítky let. „Neznám jiné sklo, kterému by bylo dáno tolik péče, lásky a snad někdy i něhy, aby se ve finále stalo nosičem dalšího mistrovského díla – parfému," řekla sběratelka v jednom z rozhovorů pro Tachovský deník.

V její sbírce bylo možné najít i unikáty ze starého Egypta, datované 800 let před naším letopočtem, nebo třeba římskou fiolu z druhého století našeho letopočtu. Největší zastoupení ve sbírce ale mají čeští skláři, neboť ve výrobě parfémového skla patřili čeští skláři k nejlepším. To Hana Štollová dokládala na mnoha výstavách, které v minulých letech uspořádala po celé České republice a mnohdy je spojila s odbornými přednáškami. Parfém ze sbírky stříbrské sběratelky si zahrál ve filmu o Janu Palachovi, sběratelka filmařům zapůjčila parfém Krasnaja Moskva.

"Hana Štollová odešla skromně, v tichosti, vážnost svojí choroby nedávala najevo, o to větší je to ztráta a o to více bolí," vyjádřil se Deníku ředitel Městského muzea Stříbro Zbyněk Navrátil. Návštěvníci stříbrského muzea mohli obdivovat části sbírky parfémů několikrát. "A nejen parfémů. Paní Hanka byla velkou příznivkyní muzea, také se věnovala výrobě bižuterie, takže jsme měli možnost několikrát vystavovat její parfémy i její šperkařské výrobky," dodal ředitel.

Hana Štollová byla také velkou znalkyní přírody, milovala zvířata, sama chovala několik koček a koně. Měla velké množství přátel. Za všechny vyznání od Martiny Sihelské: "Hančino velké srdce si dobylo svět. Přátel měla spoustu, dělila se s nimi o radosti i starosti a zejména pak o své velké koníčky. Žila bohatým životem. Dokázala spoustu věcí, ale hlavně všem věnovala svůj krásný široký úsměv. Byla jedinečnou kamarádkou, bezvadnou mámou. Tajila svou nemoc před okolím a i ji trochu zlehčovala. Tolik síly rozdala druhým, až už sama nemohla bojovat. Haničko, ať tě andělé opatrují, jsi mezi svými."