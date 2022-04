Tělesný handicap vždy neznamená, že musíte sedět zavřený doma, není to překážka ke splnění snu. Situace nebývá jednoduchá, ale zvládnout se dá téměř vše. Své o tom ví mladý tělesně postižený cestovatel Jakub Greschl, který se s návštěvníky rád podělí o své zážitky, postřehy, radosti, ale i strasti při své cestě po Thajsku. Tuto exotickou destinaci s jejími vůněmi stejně jako tamější stále se usmívající obyvatele toužil poznat osobně a své přání dotáhl do zdárného konce. Diváky tak čeká zajímavé vyprávění o tom, co vše na vlastní kůži zažil proložené spoustou krásných fotek a chybět nejspíš nebudou ani cestovatelské perličky.Začátek přednášky je v 19 hodin. Vstupenky je možné koupit v předprodeji v MKS nebo přímo před akcí na místě.