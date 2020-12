Její okna či dveře zdobí jarní, letní, podzimní i zimní věnce. Na Vánoce dělá navíc také adventní věnce nebo přímo svícny. Třeba svícny jsou prý docela jednoduché, protože větvičky nemusíte omotávat kolem věnečku.

"Mám ráda nazdobený byt a celkově přírodniny. Takže já si přes rok pořád někde něco sbírám do zásoby, například různé pecky, šišky, kůru, nebo si také nasuším kolečka citrusových plodů a podobně. Všechno si pak doma ukládám do krabiček, mám to pěkně rozdělené a mám na to vyhrazenou jednu velkou skříň. A pak ještě prostor na skříních," svěřila se.

Hanka Bernhardtová pracuje v Botanické zahradě v Praze, přátelí se s botanikem Václavem Větvičkou a v době krize měli zahradu zavřenou. "A tak jsme dělali pro zahradu vše možné, od úklidu a výsadby a dalších změn, a také jsem právě na tyto Vánoce vyráběla adventní věnce. Ty zaberou více času. Kdo chce mít výzdobu rychleji, ať si radši připraví na svícen věci. Nepotřebujete toho až tak moc, základem je aranžovací hmota, která nasaje vodu. Tu koupíte v každém květinářství. Pak si nařežete různé větvičky, ideálně z jehličnanů, nebo může být i z tújí a podobné. Hmotu prolijete vodou a doprostřed si zapíchnete svíci, nebo můžete dát i dvě. A dokola začnete píchat větvičky, uděláte si takový velký košík z větví. Ty si nazdobíte čímkoliv. Záleží na vás, co tam chcete dát a přidělat ozdoby lze buď tavnou pistolí nebo třeba drátkem," říká.

Na větve pak připevňuje usušená kolečka pomerančů, válečky skořice, šišky, jeřabiny. "Někdo má radši přírodní svícen, někdo chce zase třpytivý s ozdobami, tak si dá na větvičky třeba barevné vánoční koule, třpytky a podobně. Nebo taky slaměné a dřevěné ozdoby. Připevníte, očistíte, můžete ještě dodat mašli, jak kolem svíčky, tak na větvičky a je to. Když máte vše připravené, jde to od ruky a za 15 minut můžete mít svícen hotový," směje se Hanka.

Martina Sihelská