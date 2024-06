Loňská hláška hardenduráka Václava Nedvěda „Do Srbska už nikdy víc“ byla dávno zapomenuta. Na začátku uplynulého týdne naložil motorku do dodávky a společně se svojí mechaničkou, servismankou a především životní partnerkou Pavlínou Jansovou vyrazil směr Srbsko, aby se mohl ve středu 19. června postavit na start prologu do třetího závodu Mistrovství světa FIM HARD ENDURO. Ve velkých vedrech na pokraji fyzického vyčerpání nakonec opět zabodoval a v letošní TOP 10 šampionátu se drží dál.

Václav Nedvěd na závodě v Srbsku | Video: archiv Václav Nedvěd

„Zatímco vloni lilo, letos pralo slunce a teploty se pohybovaly kolem 35 stupňů ve stínu,“ líčí příjezd jezdec. Středeční prolog k třídennímu závodu se jel jako tradičně v centru města Zlatibor a Pinďa (přezdívka Václava Nedvěda) z něj nebyl vůbec odvařený. „Já ty umělý překážky nemám rád, prology mi prostě nejdou. Takže když jsem skončil na 28. místě, byl jsem absolutně spokojený,“ přiznává upřímně endurák s tím, že vedro mu nesedělo už právě při prologu a to byla oproti nadcházejícímu závodu víceméně chvilková záležitost.

Zdroj: archiv Václav Nedvěd

Vždycky může být i hůř

Vždycky, když si člověk myslí, že nemůže být hůř, zjistí, že opak je pravdou. Václav Nedvěd se o tom v Srbsku přesvědčil hned v prvním závodním dni ve čtvrtek 20. června. Už vloni nechápal, jak může někdo vymyslet tak brutální trať a letos pořadatelé předčili jeho představy několikanásobně. Dle výsledku z prologu startoval z 28té pozice „Trasu, co jsme vloni jeli ve dvou závodních dnech, letos stmelili pořadatelé do jedné, tedy o něco ji zkrátili, udělali z ní zhruba stokilometrovou trať. Vloni jsme první den jeli 75 km, takže to o 25 kilometrů protáhli. V tom neskutečným hicu to byl docela mazec. Ale je pravda, že se mi dařilo předjíždět a jelo se mi poměrně dobře, takže osmnáctá pozice byla super, “ shrnuje jezdec čtvrteční závod extrémně těžkých výjezdů, sjezdů, plný šutrů, ale i několika potoků. Kdyby býval tušil, co ho čeká v pátek, asi se tak spokojeně necítil.

Endurák Nedvěd v Srbsku získal body i s proraženými pneumatikami

Brutální druhý den

Ten, kdo připravoval trasu na druhý závodní den, chtěl výdrž závodníků skutečně vyzkoušet. „Jelo se opět v parku Gora, ale úplně novými místy, která jsme vůbec neznali a nikdy dříve se tudy nejelo,“ popisuje značně nepřehlednou trať po hřebenech hor plných zrádných kamenů Václav Nedvěd. Vedro bylo k zalknutí a Pinďovi se chvíli po startu protrhl v batohu vak s pitím, který navíc zalil mobil, takže se závodník rázem ocitl nejen bez spojení se světem, ale hlavně bez tolik potřebné vody. „Hodinu a půl jsem se topil ve vlastním potu bez možnosti se napít. Vedro, že by vrány padaly vedrem, a trať fakt brutální,“ říká o problémech, které ho druhý den potkaly. Naštěstí v servisním pointu už na něj čekala servismanka Pavlínka s novým vakem, Váša doplnil tekutiny a vyrazil dál. „Po příjezdu do cíle jsem si myslel, že umřu, byl jsem tak vyčerpaný, že jsem se málem rozbrečel,“ nestydí se za své pocity endurák. Stodesetikilometrovou trať absolvoval se sedmnáctým nejlepším časem.



Sobota opět s defektem

Ani sobota nebyla procházka růžovým sadem. Trať už sice znal, ale organizátoři ji letos připravili v protisměru. Začínalo se na pláních a kamenech, teprve po čase se přesunuli jezdci do místních lesů. „Tady byla fajn připravená místa pro diváky. Pro ty to byla opravdu atraktivní místa a díky svému fandění dokázali udělat jedinečnou atmosféru, bylo to takové intenzivní, že člověk zapomněl na únavu a hnal se dál jen proto, aby fanoušci měli super podívanou,“ chválí některé úseky třetího dne. Ke konci třídenního extrémního offroadového závodu pak potkal Nedvěda stejný defekt jako vloni. „Prorazil jsem zase pneumatiku, ale dojel jsem a celkově jsem skončil na 18 pozici. V žebříčku se nadále držím na desátém místě. Jsem úplně mrtvej, ale jsem šťastnej,“ přiznává své pocity sympatický závodník, který během závodu strávil v sedle motorky v náročných podmínkách zhruba 16 hodin.