Na velmi náročné trati se utkali v sobotu hasiči v Chudenicích. Šlo po dlouhé době o soutěž, kde si mohli poměřit své síly v disciplínách TFA.

Hasiči po pauze opět závodili v TFA. | Foto: Deník/Kamil Kacerovský

Na hasiče čekaly disciplíny jako běh s požárními hadicemi, tunel, lešení, údery kladivem v hammer boxu, překonání překážky, odtažení figuríny, přenos závaží a další. Podle Antonína Rendla, který je členem krajského týmu, bylo vše skvěle připravené. "Jsme moc rádi, že jsme si mohli konečně zazávodit. Dělala se Šumavská a Chodská liga, ale teď nic takového není. Soutěž byla suprová. Kluci vše zvládli na jedničku, na to že to bylo jejich první TFA. Líbilo se mi to. Nebyla to lehká trať, byla postavená dobře na to, aby si člověk rozvrhl sílu, což bylo důležité. Za mě pochvala, byla to velice kvalitní soutěž," zhodnotil Rendl s tím, že pro jeho krajský tým to byla příprava na mistrovství republiky ve Svitavách. "Poznali jsme, co musíme ještě doladit, na čem zapracovat. Takže my jsme si to užili," dodal Rendl.