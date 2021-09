Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník„Bylo to i za pomoci Plzeňského kraje, kterému bych mohl touto cestou poděkovat,“ uvedl starosta. „Obdrželi jsme dotaci na naši Tatru 148, která se dočkala větší rekonstrukce. Provedly se opravy motoru, dostali jsme nové obutí, spravila se plechařina a tak dále. Kraj nám na to poskytl sto tisíc korun a stejnou částku dala na repasi vozu obec,“ dodal.

Obec hasiče podporuje, letos to bylo zhruba částkou půl milionu korun. | Foto: Deník/Jiří Kohout

Poměrně vydatně investovala podle slov starosty Jiřího Šefčíka obec Ošelín v letošním roce do vybavení místního sboru dobrovolných hasičů.

