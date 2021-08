Deník na návštěvěZdroj: Deník"Na novou hasičárnu se nám podařilo získat dotaci ve výši čtyři a půl milionu korun. O dotaci žádala obec několik let, vyšlo to až na pátý pokus," řekl Deníku starosta Rozvadova Martin Ábel.

Výstavba začne koncem září. Plánovaná investice je 10 milionů korun. "Vzhledem k tomu, co se dnes děje s cenami všech materiálů, netroufnu si odhadnout, na kolik se náklady nakonec vyšplhají," dodal starosta.

Stavba by měla trvat zhruba rok, termín dokončení je stanoven na začátek září příštího roku. Oficiální hasičskou zbrojnici Rozvadov doposud neměl, v současné době mají hasiči zázemí v garážích vedle nového obecního úřadu. "Ale oficiální hasičárna to není. V nové zbrojnici bude garáž pro dvě auta, veškeré zázemí pro zásahovou jednotku, včetně sprch. Nahoře pak bude klubovna, kanceláře. Při tvorbě projektu hasiči přímo konzultovali, co by ve zbrojnici potřebovali, což poté schválily nadřízené hasičské orgány v Plzni a v Praze," uvedl dále Ábel.

Sbor dobrovolných hasičů Rozvadov má zásahovou jednotku kategorie JPO5, v jednotce je 11 lidí, celkem má SDH necelých 30 členů. Sbor má zatím jedno vozidlo, cisternu, které dostal od hasičů v partnerském Waidhausu. "To auto jsme od nich odkoupili, ovšem bylo to spíše symbolické, chtěli za ně 10 euro. Zvažujeme pořízení dalšího vozidla, zažádali jsme o dotaci, která nám vyšla, takže příští rok budeme mít nové auto," doplnil starosta s tím, že se bude jednat o osobní vozidlo.